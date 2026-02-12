DRASTIČAN PREOKRET! RHMZ: Stiže nam mraz i sneg, od ovog dana temperature padaju na NULU – Spremite se za olujne udare!

Srbiju večeras očekuje nagla promena vremena! Iako smo uživali u pravom prolećnom suncu, hladni front i ciklon sa Jadrana donose drastičan pad temperature, olujni vetar i sneg čak i u nižim predelima.

Vikend u znaku novog ciklona

Prema najavama RHMZ i meteorologa Đorđa Đurića, subota će početi sunčano sa temperaturom do 15 stepeni, ali to je samo zatišje pred buru.

Subota veče: Naoblačenje sa kišom, uz pojačanje košave koja će imati olujne udare.

Nedelja – Drastično zahlađenje: Prodor hladnog vazduha doneće jak severozapadni vetar. Kiša će tokom dana preći u susnežicu i sneg prvo na severu i zapadu zemlje.

Sneg u nižim predelima i mraz

U nedelju uveče i u ponedeljak ujutru očekuje se formiranje snežnog pokrivača, naročito na jugozapadu, jugu i istoku Srbije.

"Maksimalna temperatura u nedelju biće od samo 2 stepena na severozapadu do 12 stepeni na jugoistoku, ali će tokom dana biti u konstantnom padu", ističe Đurić.

Šta nas čeka sledeće nedelje?

Ponedeljak će biti najhladniji dan sa jutarnjim mrazem i temperaturama tek koji stepen iznad nule. Ipak, ova "zimska epizoda" neće trajati dugo – već od utorka i srede očekuje se osetno toplije vreme, ali uz česta naoblačenja i kišu.

Autor: Dalibor Stankov