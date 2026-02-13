UŽAS U IVANJICI! Psi otrovani širom grada, pa bačeni u Moravicu - građani u šoku: Neko je to uradio namerno

Stanovnike Ivanjice uznemirila je vest da je tokom poslednjih deset dana nekoliko pasa otrovano opasnom supstanocom kreozan. Pošto su psi umirali na više lokacija u gradu, pretpostavka meštana jeste da je taj otrov posut na više mesta.

- To je užas i katastrofa, neko je to uradio namerno. Osim pasa, od toga mogu da stradaju i ljudi i deca jer je ta materija jako opasna po zdravlje ljudi, kaže za RINU jedan od stanovnika.

Osim pasa lutalica, otrovani su i vlasnički psi, a dokazi pokazuju da je otrov sipan čak i u dvorišta privatnih kuća.

- Leševe uginulih pasa bacali su u reku Moravicu, što pored svog užasa ima još jednu opasnu posledicu, a to je ugrožavanje životne sredine, dodaje sagovornik.

Meštani se nadaju da će nadležne službe hitno reagovati i pronaći počinioce, kako bi bili adekvatno sankcionisani.

Autor: D.Bošković