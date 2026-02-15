AKTUELNO

Društvo

Uplatili ste struјu na pogrešan račun? Bez OVOGA nećete moći da vratite novac

Izvor: Telegraf, Foto: Pixabay.com, Pink.rs ||

Ukoliko se prilikom plaćanja računa za električnu energiju dođe do greške i novac bude uplaćen na pogrešan račun, problem se može rešiti ali iključivo podnošenjem pisanog zahteva za preusmeravanje uplate.

Da bi nadležne službe mogle da reaguju i prebace novac tamo gde treba, građani uz zahtev moraju da prilože i tačno određenu dokumentaciju:

Ova dokumentacija se može poslati nadležnoj službi putem imejla (koji se nalazi na svakom računu) ili se može odneti u najbližu poslovnicu EPS-a. U slučaju da se dokumenta šalju puteme elektronske pošte, važno se da se skenira prva stranica pristiglog računa kao i dokaz o uplati.

Važno je napomenuti da se preusmeravanje novca na ispravan račun može izvršiti tek nakon što se prikupi i preda kompletna navedena dokumentacija.

Za sve informacije građani se mogu obratiti korisničkoj službi EPS-a na broj 0800 111 202.

Autor: D.Bošković

