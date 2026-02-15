AKTUELNO

Društvo

Država Srbija daje po 300.000 dinara: Građani moraju da ispune samo ovaj uslov da bi dobili novac!

Četiri miliona dinara iz budžeta grada stavljeno je na raspolaganje organizacijama civilnog društva iz , koje do 2. marta mogu konkurisati za finansiranje projekata od javnog interesa i obezbediti do 300.000 dinara po programu.

Organizacije civilnog društva sa teritorije Užica mogu do 2. marta da se prijave na konkurs za dodelu sredstava namenjenih podsticanju programa od javnog interesa, odnosno za finansiranje nedostajućeg dela sredstava za realizaciju projekata na teritoriji grada.

Prema budžetu za 2026. godinu, za ovu namenu opredeljeno je ukupno četiri miliona dinara. Po jednom programu moguće je konkurisati za iznos do 300.000 dinara.

Konkurs je otvoren za udruženja i organizacije koje realizuju projekte od značaja za lokalnu zajednicu, a svi uslovi, kriterijumi i neophodni obrasci za prijavu dostupni su na zvaničnoj internet stranici grada.

Autor: D.Bošković

