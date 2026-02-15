STIŽE NEVREME! Očekuju se obilnije padavine i olujni vetar od 80 km/h: Evo kada će početi SNEG u nizijama

U ovom času veoma snažan ciklon nalazi se u južnom delu Jadrana, a vrednost pritiska opala je na 988 milibara. Širom Srbije pada kiša, a obilnija je na severu zemlje.

Sneg već veje u planinama iznad 1500 metara nadmorske visine i već je tokom noći palao 10 do 15 cm snega.

Trenutne temperature u većini predela kreću se od 7 do 13 stepeni, u kišovitom Beogradu je 8 stepeni.

Zlatibor meri 2, Kopaonik 1°C.

Duva pojačan južni vetar, u košavskom području i na planinama na jugu povremeno sa olujnim udarima.

Hladni front i zahlađenje već su stigli do kranjeg severozapada Srbije i severozapada Bačke, uz olujni severozapadni vetar, a temperatura u Somboru je opala na 3°C.

Zahlađenje tokom dana širići se i prema ostalim predelima Srbije.

Pre podne biće najtopliji deo dana.

Maksimalna temperatura biće od 4 na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 8 stepeni.

Do večeri temperatura u padu na oko 0 stepeni, na planinama u minusu.

Širom Srbije danas će biti kišovito.

Do sredine dana obilnije padavine očekuju se na jugu zemlje, a posle podne i uveče na jugu i na istoku.



Na višim planinama padaće sneg, koji će vrlo brzo početi da pada i na nižim planimama zapadne Srbije.

Sredinom dana kiša će preći u sneg i u Bačkoj i na severozapadu Srbije, potom i u nizijama zapadne i jugozapadne Srbije, a do večeri i u ostalim predelima.

Na planinama će pasti 10 do 15 cm snega, a tek ponegde se očekuje manje formiranje snežnog pokrivača u nižim predelima.

U toku večeri sa severozapada Srbije prestanak padavina i razvedravanje.

Autor: D.Bošković