SVE POČINJE TAČNO U PONOĆ! Oblak pun snega stiže u Srbiju iz Albanije i Crne Gore i donosi MEĆAVU: Pratite iz sata u sat

Nakon kratkotrajnog otopljenja, već u noći između ponedeljka i utorka stiže nam nova tura snega, ali i zahlađenje, te temperaturne oscilacije ne bi trebalo da vas iznenade, a evo kada tačno stiže oblak pun snega u Srbiji, ali i kog trenutka će napustiti našu zemlju.

Prema najavama RHMZ-a, naoblačenje sa zapada koje je zahvatilo veći deo zemlјe, osim krajnjeg jugoistoka, tokom večeri u Bačkoj, Sremu, zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji usloviće kišu, u planinskim predelima jugozapadne Srbije sneg.

Tokom noći u svim predelima oblačno uz skretanje vetra na severoistočni pravac, u brdsko-planinskim predelima padaće sneg, a u nižim kiša i susnežica, što se može videti na radarskih snimcima.

Kada stiže prvi nalet padavina u Srbiju

Sudeći po radarskim snimcima meteorološkog sajta "Vreme i radar" prvi nalet padavina očekuje se tačno u ponoć, u noći između ponedeljka i utorka i to iz pravca Jadranskog primorja, tačnije Crne gore i Albanije.

U ranim jutarnjim časovima, kada mnogi kreću na posao, sneg će uveliko zahvatiti zapadni region naše zemlje, dok se u centralnom delu očekuje kiša i susnežica, kao i u Beogradu, a koja će kasnije preći u sneg.

Radarski snimci u 7 sati ujutru

Kako dan odmiče, snežne padavine će se kretati ka centralnoj Srbiji, dok se sneg, sudeći po radarskim snimcima sajta "Vreme i radar" u Beogradu pasti oko podneva.

Padavine sutra u podne

Kako je najavio meteorolog-amater Marko Čubrilo, usled formiranja ciklona nad južnim Jadranom, tokom noći i sutra, padavine će pojačati nad većim delom Srbije (osim na severu), centralnim i istočnim delovima Bosne i Hercegovine, kao i severom Crne Gore, dok bi snežna granica ponegde pala na oko 300 metara nadmorske visine.

U delovima centralne, južne i jugozapadne Srbije, centralne i istočne Bosne i Hercegovine, kao i na severu Crne Gore, moguće je da padne i do 25 cm vlažnog snega.

Kako se može videti na radarskim snimcima meteorološkog sajta "Vreme i radar" padavine bi trebalo da napuste Srbiju tek u sredu u posle podnevnim časovima.

Sutra oblačno, vetrovito i hladnije sa padavinama uz formiranje snežnog pokrivača u predelima južnije od Save i Dunava i to od 8 do 20 cm, na planinama i više, najavio je RHMZ.

U brdsko-planinskim predelima tokom celog dana padaće sneg, u nižim predelima ujutru se očekuju kiša i susnežica koja će tokom prepodneva u zapadnim, centralnim i istočnim, a posle podne i u južnim predelima, preći u sneg.

Na severu zemlјe mešovite padavine: i kiša i susnežica i sneg, a suvo vreme očekuje se samo na severu Vojvodine.

Vetar slab i umeren, sredinom dana i jak, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 1 do 6, najviša dnevna od 0 do 3, na severu od 4 do 6 stepeni Celzijusovih.

Prestanak snega očekuje se krajem dana i tokom noći.

Autor: D.Bošković