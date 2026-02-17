MUŽ TATJANE JEČMENICE SKINUT SA APARATA! Najnovije informacije o zdravstvenom stanju Darka Jevtića: Ima mnogostruke povrede

Bivša teniserka Tatjana Ječmenica poginula je 13. februara u stravičnoj saobraćajnoj nesreći, a njen suprug je tada primljen u bolnicu sa teškim povredama. Darko je danas skinut sa aparata za disanje.

Oštećena pluća, polomljena rebra i pršljen, i dalje je u indukovanoj komi.

Naime, kako dalje saznajemo, Darko sada diše samostalno, ide korak po korak ka boljem, ali je njegovo stanje i dalje ozbiljno jer ima mnogostruke povrede.

Zadobio teške povrede

Inače, kako smo pisali, Darko Jevtić je u saobraćajki polomio rebra, ima napukao pršljen, ali je uspeo da pomera ruke i noge.

Od jačine udarca koje je zadobio došlo je do oštećenja pluća.

Zakucali se u šleper

Podsetimo, u saobraćajnoj nesreći učestvovalo je vozilo bivše srpske teniserke i šleper. Za domaće medije, oglasio se D.K, vlasnik firme "Autoskok", čiji je vozač upravljao šleperom koji je učestvovao u sudaru.

D.K. kaže da se čuo sa svojim radnikom i da je vozač bio u stanju potpunog šoka.

- On je iskusan, savestan i svi smo šokirani nakon ove jezive nesreće. Rekao mi je samo da su sekunde bile u pitanju i da je video da njihov auto ide direktno na njega. Išli su iz kontra smera, pogrešili su skretanje. Svakako istraga je u toku i veštačanje će pokazati šta je bio uzrok nesreće - rekao je D.K. za domaće medije.

- Vozač kamiona je srednjih godina, iskusan vozač, radi kod mene već 7 godina. Bio je vidno potresen i u stanju šoka. To je divan čovek, zreo, savestan, iskusan vozač... Potresen je i jako se loše oseća. Nije povređen, pa je po zakonu, kako istraga nalaže, odmah priveden na saslušanje i podvrgnut testovima na drogu i alkohol, sa te strane koliko znam, sve je u redu, potpuno smo čisti - naveo je vlasnik firme.

On dodaje da je vozač u trenutku nesreće bio na radnom zadatku i da je prevoz bio regularan.

- Izuzetno je strašno ovo što se dogodilo, i po mene je stresno što sam bio daleko od toga, a kamoli taj čovek koji je sve to gledao. Što se tiče njegovog posla kao vozača, on je bio na radnom zadatku u trenutku nesreće, njegov zadatak je bio realan, natovario je vozilo za međunarodni transport i to je to, sve je bilo ispravno. Mi znamo zašto smo bili tu na putu, ali jedino ne znamo zašto se moralo tako desiti - rekao je D.K. za Kurir.

