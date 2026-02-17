Putevi Srbije: Nema neprohodnih puteva, povećan intenzitet saobraćaja tokom dana

U Srbiji trenutno nema neprohodnih putnih pravaca, a danas se može očekivati povećan intenzitet saobraćaja na putevima zbog povratka većeg broja ljudi sa odmora, rečeno je danas iz "Puteva Srbije".

Prema poslednjim informacijama "Puteva Srbije", svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima prohodni su za saobraćaj.

Usled snežnih padavina, na auto-putevima na svim tunelskim objektima smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila.

Iz "Puteva Srbije" navode da je na teritoriji Ivanjice kolovoz vlažan i da ima raskvašenog snega do 5 cm na svim putnim pravcima, međutim, jak vetar stvara nanose, što otežava odvijanje saobraćaja.

Česte sitne odrone na teritoriji Ivanjice ekipe putara redovno uklanjaju sa kolovoza, navode iz ovog preduzeća.

Na putnom pravcu Loznica-Valjevo, na državnom putu I B reda broj 27, snega do 5 cm u raskvašenom stanju ima od Valjeva do Osečine, dok posle Osečine snega nema, ali je kolovoz vlažan.

Usled nepovoljnih vremenskih uslova, koji mogu uključivati padavine, smanjenu vidljivost i klizave kolovoze, vozačima se savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Iz "Puteva Srbije" apeluju na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu, drže bezbedno odstojanje između vozila, izbegavaju nagla kočenja i preticanja, provere tehničku ispravnost vozila pre polaska na put i koriste zimsku opremu ukoliko je neophodna.

Kako navode, sva raspoloživa mehanizacija je na terenu 24 časa i ekipe putara su u pripravnosti i spremne da intervenišu u cilju bezbednog odvijanja saobraćaja.

Tokom današnjeg dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na svim državnim putevima na teritoriji Srbije, posebno na auto-putevima, glavnim putnim pravcima ka većim gradskim centrima, kao i na deonicama koje vode iz turističkih i planinskih centara.

Autor: Marija Radić