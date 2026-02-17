SNEŽNA MEĆAVA NE POSUSTAJE! Deca na Zlatiboru gurala zaglavljeni autobus U MIONICI ANGAŽOVANO 7 EKIPA ZIMSKE SLUŽBE (VIDEO)

Intenzivne snežne padavine koje su zahvatile veliki deo Srbije značajno su usporile i otežale saobraćaj, dok su najveće gužve zabeležene na prilazima zimskim turističkim centrima.

Sneg, pojedinim delovima praćen jakim vetrom i mećavom, stvorio je smetove i doveo do izuzetno teških uslova za vožnju.

Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel svim vozačima da budu krajnje oprezni, da prilagode brzinu uslovima na putu i izbegavaju nagle manevre, jer pojava poledice i smanjena vidljivost značajno povećavaju rizik od saobraćajnih nezgoda.

Podseća se da su zimske gume obavezne na svim točkovima, kao i da su lanci neophodni na deonicama gde je to propisano signalizacijom. Vozačima se savetuje da drže bezbedno odstojanje i da put planiraju u skladu sa vremenskim uslovima.

Nadležne službe nalaze se na terenu i rade na održavanju prohodnosti puteva, ali iz policije naglašavaju da bezbednost zavisi i od odgovornosti svakog učesnika u saobraćaju.

Dramatične scene stižu i sa Zlatibora, gde je zbog jake mećave jedan autobus ostao zaglavljen u snegu, pa su deca koja su se zatekla na licu mesta pomogla da se vozilo izgura iz smetova. Snimak ove situacije brzo se proširio društvenim mrežama i još jednom pokazao koliko uslovi na putevima mogu biti opasni.

U opštini Mionica sedam ekipa zimske službe sa mehanizacijom - traktorima, kamionima i radnim mašinama - neprekidno radi na čišćenju puteva u varoši i okolnim selima, uključujući Struganik, Planinicu, Gornji Lajkovac, Brežđe, Osečenicu, Krčmar, Bukovac, Mratišić, Robaje i Ključ.

Građani se pozivaju na dodatni oprez i strpljenje, posebno u višim predelima gde su nanosi najveći. Za prijavu problema dostupan je besplatan broj kol-centra 0800 50 50 55.

Elektrosnabdevanje je, prema poslednjim informacijama, stabilno, iako je tokom dana bilo kratkotrajnih prekida u pojedinim mestima koji su u međuvremenu otklonjeni.

Nadležni poručuju da će čišćenje puteva trajati sve dok svi pravci ne budu u potpunosti bezbedni i prohodni.

Vozite sporije. Vozite pažljivije. Stignite bezbedno.

Autor: Jovana Nerić