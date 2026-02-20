STIŽE NAGLA PROMENA: Posle proleća, večeras nas čeka sneg! Pogledajte gde će se prvo zabeleti

AKTUELNO

Vremenska prognoza za danas najavljuje drastičan preokret. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), Srbiju danas očekuje naoblačenje i pad temperature, dok će se večernji sati u mnogim krajevima pretvoriti u pravu zimsku idilu – ili kolaps, zavisno od toga da li ste vozač ili ljubitelj snega.

Dok će se na jugu zemlje tokom dana još uvek osećati dašak proleća sa temperaturama do 14°C, sever i zapad Srbije već od popodneva ulaze u zonu zahlađenja. Kiša će najpre u ovim krajevima preći u susnežicu i sneg, a očekuje se i formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima.

Šta nas čeka u Beogradu?

Glavni grad neće biti pošteđen. Maksimalna dnevna temperatura od 9°C biće u naglom padu kako se dan bliži kraju. Tokom večeri i noći Beograđani mogu očekivati prelazak kiše u sneg.

Vetar će dodatno pojačavati osećaj hladnoće, menjajući pravac sa južnog na jak severozapadni. Ipak, meteorolozi imaju i dobre vesti: ovo je kratak zimski trzaj, jer nas već od sredine naredne nedelje očekuje povratak sunca i znatno toplije vreme.

