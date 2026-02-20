AKTUELNO

LEDENA ZVER STIŽE U SRBIJU! Oglasio se RHMZ, spremite se za DVE naočekivane pojave

Izvor: Pink.rs/Informer, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić, Tanjug/Vladimir Sporčić, Tanjug AP/STA/ NEBOJŠA TEJIĆ ||

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) saopštio je da se u toku noći očekuje jače naoblačenje sa zapada, koje će mestimično usloviti kišu, a u višim planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije i sneg.

Kako su najavili iz RHMZ-a, duvaće slab i umeren vetar, u košavskom području i planinskim predelima jak, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i olujni, južni i jugoistočni.

Sutra se očekuje oblačno i hladnije vreme mestimično sa kišom, na visokim planinama sa snegom.

Kasno posle podne i uveče uz pad temperature očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg i to prvo na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima uz lokalno formiranje manjeg snežnog pokrivača u nižim predelima severne i zapadne Srbije, odnosno povećanje u planinskim predelima.

Autor: Iva Besarabić

