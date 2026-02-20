Večeras SNEG veje u ovim gradovima: Poznato i kada se očekuje u ostalim delovima Srbije

Preko našeg područja premešta se ciklon, a zajedno sa njim i oblačnost sa padvinama. U sklopu ciklona premešta se i hladni front, koji se trenutno nalazi nad severnom i severozapadom Srbije. Ove večeri kiša je prešla u sneg na severu Banata, na severu i zapadu Bačke, u Sremu, na Fruškoj Gori, u Podrinju i na zapadu Srbije.

U ovim predelima sneg će padati i u nastavku večeri, uz jak severozapadni vetar i temperature oko 0 stepeni.

Sneg trenutno pada u Subotici, Kikindi, Somboru, Loznici i Sremskoj Mitrovici.

U ostalim predelima Srbije i u Beogradu pada kiša, dok je na jugu i jugoistoku Srbije suvo.

U ostalim predelima Srbije temperature se kreću od 2 do 8 stepeni, u Beogradu je 5 stepeni.

Sjenica meri 2, Zlatibor -1, a Kopaonik -2°C.

U toku noći hladni front sa severa i severozapada Srbije doneće dalje zahlađenje i ostalim predelima Srbije i Beogradu, uz prelazak kiše u susnežicu i sneg.

Temperatura pred jutro biće od 0 do 4°C.

U nižim predelima tek ponegde se očekuje formiranje snežnog pokrivača, dok se u brdsko-planinskim predelima očekuje povećanje za 5 do 10 cm.

Putevi su ove večeri veoma mokri i klizavi, uz veće zadržavanje vode, a tokom noći ne krećite ni bez zimske opreme. U saobraćaju se preporučuje ogroman oprez i da se vožnja prilagodi vremenskim uslovima i uslovima u sapbraćaju.

Treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U subotu osetno hladnije, ponegde kiša, susnežica i sneg.

Maksimalna temperatura biće od 1 do 5 stepeni.

U nedelju toplije. Biće promenljivo oblačno, ponegde i slaba kiša.

Maksimalna temperatura od 8 do 12 stepeni.

U ponedeljak osetno toplije. Maksimalna temperatura biće od 13 do 19, u Beogradu do 17 stepeni.

Biće umereno do pretežno oblačno, krajem dana i tokom večeri na severu i severoistoku sa kišom.

U utorak malo svežije, ali i dalje relativno toplo, ponegde sa kišom.

Potom će ojačati snažan anticklon sa jugozapada Evrope, uz priliv vrlo tople vazdušne mase.

Pod uticajem visokog vazdušnog pritiska biće vedro i veoma toplo vreme, uz vreme nalik prolećnom.

Anticiklon će sprečavati prodor ciklona i padavina sa Atlantika i sprečiti prodor hladne vazdušne mase sa severoistoka.

Maksimalna temperatura biće iznad 15 stepeni, tokom pojedinih dana i do 20 stepeni.

Dakle, proleće nam se već smeši na samom kraju februara.

Autor: Marija Radić