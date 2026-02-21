Srbi masovno greše kad ostavljaju novac u crkvi: Svi pružaju ruku ka ikoni, a teolog otkriva kako da ispravno postupimo

Teolog Aleksandar Đurđević objašnjava gde treba ostaviti dobrovoljni prilog prilikom celivanja ikona, naglašavajući važnost čistoće ikona.
Prilikom odlaska u crkvu mnogi vernici na ikonama ostavljaju i dobrovoljni prilog, ipak u tome mnogi greše.
Teolog Aleksandar Đurđević otkrio je gde treba ostaviti dobrovoljni prilog prilikom celivanja ikona.
- Često možemo videti ljude kako na same ikone ostavljaju novac, ali treba da znate da to ipak ne treba da radimo. S razlogom postoje korpice za odlaganje novca ili pak prorezi u koje ubacujemo svoj dobrovoljni prilog - istakao je Đurđević.
Naglasio je da se novac nikako ne treba stavljati na same ikone, jer ikone treba da budu čiste.
- One se celivaju, nisu tu da bi se novac odlagao upravo na njih. I upamtite, nije bitno koliko novca stavite na ikonu, bitno je da je od srca! - zaključio je teolog Đurđević.
Autor: D.Bošković