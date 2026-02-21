VOZAČI, OPREZ ZBOG POLEDICE: Oglasio se AMSS, zadržavanja na prelazima samo za teretnjake na izlazu na Batrovcima

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, dok se teretna vozila zadržavaju samo na izlazu na graničnom prelazu Batrovci, i to sat vremena.

Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila.

Jutro je hladno, mestimično sa slabim mrazem, a u nižim predelima povremeno provejava slab sneg, dok se u planinskim krajevima formira manji snežni pokrivač na kolovozu, pa je povećan rizik od klizavih deonica, upozoravaju iz AMSS-a.

Zbog niskih jutarnjih temperatura postoji opasnost od poledice, naročito na mostovima, nadvožnjacima, u usecima, kao i na putevima u višim planinskim predelima.

Tokom dana zadržaće se hladno vreme, pa kolovozi mogu ostati vlažni i mestimično zaleđeni.

Vozačima se savetuje maksimalan oprez, obavezna upotrebu zimske opreme, smanjenje brzine i veće odstojanje između vozila.

Autor: D.Bošković