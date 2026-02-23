Ko ne sme da posti? Ovi ljudi spadaju u rizičnu kategoriju

Danas je počeo Vaskršnji post, koji važi za najzahtevniji. Prema rečima stručnjaka, post se ne savetuje starijim osobama, trudnicama, dojiljama, kao ni pacijentima koji primaju neki vid terapije.

Mnogi pravoslavni vernici danas su počeli da poste. Od ponedeljka do petka jede se hrana pripremljena na vodi, a subota i nedalja su razrešene na ulju. Riba se tokom Vaskršnjeg posta jede samo na Blagovesti, 7. aprila, kao i na praznik Cveti, 5. aprila.

Samim tim, već od danas ishrana se kompletno menja, što može imati negativne posledice na organizam, ukoliko se obroci ne rasporede pravilno i ne pripazi na suplementaciju, upozorava nutricionista Milka Raičević.

Hrana životinjskog porekla ima određene benefite koji pozitivno utiču na organizam i zdravlje čoveka, zato tokom posta treba pripaziti na greške u ishrani koje kasnije mogu biti fatalne.

- Većina ljudi naglo je iz upotrebe izbacila hranu životinjskog porekla, koju su konzumirali svakodnevno, što može doneti probleme na duže staze. Umesto mrsnih slatkiša, alternativu nađu u rafinisanim šećerima, piju sokove kako bi se zasladili, a ishrana postaje jednolična: pekara, belo brašno, posni namazi, dok voće i povrće stave na dno liste. Ovaj princip nikako nije dobar za zdravlje - rekla je Milka Raičević, pa dodaje:

- Post ne savetujem starijim ljudima, trudnicama, dojiljama, a pogotovo pacijentima koji primaju neki vid terapije ili pate od poremećaja u ishrani. Zbog neadekvatne ishrane, ljudima koji pripadaju rizičnim grupama opada mišićna masa, a nivo suplemenata koji u organizam dospevaju iz masne hrane opada.

Nutricionista napominje kako se pažnja tokom posta savetuje ljudima koji pate od hormonskih dizbalansa, poput poremećaja rada štitne žlezde ili dijabetesa. Osim toga, posnu ishranu ne preporučuje kardiovaskularnim pacijentima, anemičnim osobama ili onima sa oslabljenim imunitetom.

Kada govorimo o deci i adolescentima, oni se još uvek razvijaju i post se takođe ne savetuje.

- Suština posta jeste umerenost i disciplina duha, a cilj nikako ne sme biti oda se organizam iscrpi. Ukoliko neko iz rizičnih grupa posti, potrebno je da se pre konačne odluke posavetuje sa lekarom - zaključuje Milka Raičević.

Autor: S.M.