Iz budžeta grada Leskovca ispaćen novac za 31 novorođenu bebu: Ukupno 930.000 dinara usmereno na račune roditelja

Iz budžeta Grada Leskovca danas je isplaćeno 30.785.687 dinara. U okviru mere jednokratne pomoći za stotinu prvorođenih beba sa teritorije Leskovca u ovoj godini, na račune 31 roditelja usmereno je ukupno 930.000 dinara.

„Sumom od 29.855.687 dinara Grad Leskovac je izmirio sve obaveze prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi za potrebe freskopisanja u Hramu Svetog Simeona Mirotočivog u Dubočici. Time je ova finansijska obaveza okončana“, navodi se u saopštenju.

Podsećaju da je početkom 2025. godine gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović potpisao ugovor sa Njegovim Visokopreosveštenstvom Arhiepiskopom i Mitropolitom niškim Gospodinom Arsenijem, kojim je za pomenute namene opredeljeno ukupno 59.855.687 dinara.

Od zbirnog iznosa, 30 miliona dinara izdvojeno je prošle godine, a ostatak danas.

Autor: S.M.