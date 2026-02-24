Zašto nas je priča o majmunčetu Punchu toliko pogodila? Tajna emotivne veze otkriva više nego što mislimo

O majmunčetu kojeg je odbacila majka ovih dana priča ceo svet, međutim to nije samo viral koji će proći za nekoliko dana. To je sjajna prilika da razmislimo o afektivnom vezivanju i tome ko je naša sigurna baza, kaže Andreja Andrejić, specijalista dečije psihijatrije.

Poslednjih nedelju dana, ako imate internet, sigurno ste bili svedok prizora kako majmunče pognute glave hoda, a za njim se po podu vuče Ikeina plišana igračka orangutana. Vest da se upravo Puncha (majmunčeta protagoniste naše priče) odrekla sopstvena majka, čini mi se da je za tren oka obišla svet. Odjednom je tu hiljade ljudi koji pogođeni potresnom sudbinom na svoje Instagram Storyje dele njegove slike, pružaju mu podršku, govore kako nije sam! Majmunče je utehu našlo u plišanoj igrački orangutana većeg od njega samog, ni manje ni više, kompanije Ikea. Čak se i srce njihovog markentiškog tima steglo toliko da su Punch-a obradovali gomilom novih igračaka... Ili je to pak bio vešto promišljen marketinški potez? Složićete se da se takva prilika ne propušta… Sve u svemu, deluje mi da naš drugar tužne sudbine ne izdaje svoju prvobitnu igračku i utehu (a posle kažu da se nesigurna privrženost prenosi transgeneracijski - šalim se naravno, to je nažalost i te kako istina).

No, nameće se pitanje, barem meni u glavi, zašto nas je toliko pogodila ova priča? Da se ne lažemo, vrlo lako možemo pustiti National Geographic TV i biti svedoci dosta "potresnijih" životinjskih sudbina, a da ne pričam o tome šta se još sve u svetu trenutno dešava. Valjda me ovo toliko kopka zbog moje primarne profesije - budući dečiji psihijatar! Odgovor na ovo pitanje, rekao bih da se krije u jednom drugom pitanju, a ono glasi: "Ko je vaša sigurna baza?" Stanite i malo razmislite, kod koga idete kada se osećate usamljeno, bespomoćno, kada je potrebno da vas neko sasluša i posavetuje. Ili kada vam je jednostavno samo potreban topao zagrljaj. Jedan od najtežih izazaova tokom moje specijalizacije bilo mi je upravo da shvatim da je ova potreba kod nas ljudi, ali i ostalih živih bića, osnovna biološka potreba, koja evolutivno postoji u nama sa konkretnim razlogom - kao i sve ostalo.

Štaviše, potreba da se "neko pobrine za nas" najjasnije se vidi od prvog dana kada dođemo na ovaj svet, i kada ćemo jedino i preživeti ako se primarni objekat pobrine za nas. E upravo od toga kako se naš primarni objekat, što vam je u suštini fensi naziv za majku, u prvim godinama našeg života brinuo o nama i kako je odgovarao našim izazovima, zavisi kakve ćemo odnose mi sami uspostavljati sa drugima kasnije u životu. Na kraju krajeva, kako ćemo se i mi sami brinuti za našu decu kad postanemo "primarni objekti". Je l' vam sad ovo deluje kao potencijalno goruće mesto gde svašta nešto može poći po zlu? Nažalost, i te kako jeste.

U trenutnoj viralnoj priči je naše majmunče, ubrzo nakon rođenja, ostalo bez pogađajte koga - bez primarnog objekta. Na svu sreću ipak je preživeo, što definitivno ne bi bio slučaj sa nama homo sapiensima, ali se svakako mogu očekivati razne posledice. Hajde da vidimo kakve upravo na primeru majmuna - jasno vam je da se isto odnosi i na nas. 50ih godina prošlog veka, i dalje se verovalo da je beba primarno vezana za majku (neću iskoristiti onaj fensi termin jer pretpostavlja da tada nije ni postojao) jer je ona hrani i tako zadovoljava njenu egzistencijalnu potrebu. Međutim, jednom psihologu iz Amerike koji se zvao Harry Harlow se ta ideja nije sviđala. Zanimalo ga je šta zapravo stvara tu famoznu privrženost, te je sproveo jedan eksperiment. Radio je na rezus majmunima (jer su po dosta parametara slični nama), rešio je da majkama oduzme mladunce odmah po njihovom rođenju i da ih stavi u jedan kavez.

Znam, grozno! U tom kavezu su se nalazile 2 nove "veštačke majke". Jedna je bila napravljena od žica, te je bila jako tvrda i hladna, ali je na sebi imala prikačenu flašicu sa mlekom, dok je druga bila dosta mekša, toplija i udobnija jer je bila obavijena tkaninom. Ali, ona nije imala izvor hrane. Glavno pitanje je bilo "za koju veštačku majku će se vezati mladunci?" Zapanjujuće (ili ne?) primetili su da rezus majmunčići biraju "mekanu majku" najveći deo vremena, i da kod ove druge idu samo kad su gladni. Štaviše, u izazvanim stresnim situacijama (na primer buka), mladunci su trčali kod mekane majke. Šta su tada shvatili? Pa da je privrženost mnogo više od zadovoljavanja osnovnih fizioloških potreba poput obezbeđivanja hrane. Privrženost je potreba za dodirom, toplinom, sigurnočću. Za sigurnom bazom! A odsustvo iste ostavlja ogromne posledice. Dugoročni rezultati eksperimenta pokazali su da se kod svih majuna odvojenih od biološke majke ispoljavaju: socijalna povučenost, strah od drugih majmuna, nesposobnost parenja, agresija, a da ženke i same kreću da odbacuju svoje mladunce - što govori o transgeneracijskom prenosu ovakvih obrazaca. Iako je sa današnjeg stanovišta ovaj ekseriment bio dosta eitčki sporan, moram priznati da je pružio dosta uvida u to kako se razvijaju obrasci bliskosti. Bez ovih otkrića bi emocionalne potrebe beba možda i dalje bile zanemarene i teorije afektivnog vezivanja kakve danas znamo možda ne bi bile usvojene.

Jasno Vam je sada koliko je tužna sudbina svakog malog bića kojeg majka odluči da se odrekne. Slažete li se sa mnom da sada uopšte nije čudno što svi tako burno reagujemo kada svedočimo jednom odricanju osnovne prirodne uloge? A možda je ova priča probudila i neke naše traume… Ne zaboravimo zanimljiv detalj da je Punch odsustvo majke pokušao da nadomesti plišanom igračkom za koju je, čini se, dosta vezan. Postavlja se logično pitanje da li išta kasnije u životu može nadomestiti odsustvo primarnog objekta onda kada je potreba za njim najveća?

Autor: D.Bošković