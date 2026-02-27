RUSI I MOL SE USAGLASILI OKO NIS-a! Mađarski ministar Sijarto otkrio detalje

Srbiju i Mađarsku će do kraja godine spajati naftovod, a dogovoreno je da se gradi još jedan vod, odnosno produktovod čime će biti obezbeđena zaštita od situacija kao što je ona sa ucenom Kijeva, rekao je ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto.

Ministar spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peter Sijarto izjavio je danas da pregovori oko Naftne industrije Srbije idu dobro i da su se ruski vlasnik i MOL usaglasili.

Stalne su konsultacije sa vladom SAD da bi na kraju srpsko i mađarsko resorno ministarstvo dalo svoje odobrenje za tu transkaciju - rekao je Sijarto nakon razgovora sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović.

Sijarto je izjavio da Ukrajina politički ucenjuje Mađarsku i Slovačku oko snabdevanja naftom i zapravo ih ne snabdeva.

Ucenjuju nas da im damo novac i oružje a mi nećemo da im damo ni jedno ni drugo - rekao je on.

Istakao je da zemlje koje nemaju izlaz na more, kao što su Mađarska, Slovačka, Srbija lake za ucenjivanje kada je reč o snabdevanju energentima.

Kako bismo uzvratili na ucene iz Kijeva i Brisela najbolja pomoć je da MOL kupi NIS i onda će te tri zemlje bez izlaza na more moći zajedno da rade i bićemo otporniji na izazove i ucene kao što su ove koje se događaju u poslednje vreme - naglasio je on.

Prema njegovim rečima Srbiju i Mađarsku će do kraja godine spajati naftovod a dogovoreno je da se gradi još jedan vod, odnosno produktovod čime će biti obezbeđena zaštita od situacija kao što je ona sa ucenom Kijeva.

Ove teške situaicje pokazuju ko na koga može da računa. Kada su Srbi bili u teškoj situsicji MOL je više nego duplirao izvoz a sada je NIS sugerisao da je narednih dana spreman da u Mađarsku izveze dodatne količine kako bi nam pomogli u situciji kada nas Ukrajina ucenjuje - rekao je Sijarto.

Dodao je da Srbija i Mađarska zajedno opovrgavaju cilj Ukrajine da Mađarska dođe u krizu sa energtikom i da možemo da računamo jedni na druge kada smo u problemu.

Autor: A.A.