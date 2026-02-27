EVROPA VEĆ GORI NA 30 STEPENI, A U SRBIJI - ŠOK IZNENAĐENJA! U jednom danu smenjivaće se SVA 4 GODIŠNJA DOBA, evo šta nas čeka u martu

Dugoročne meteorološke projekcije i modeli za Evropu jasno poručuju da bi zima mogla biti gotova ranije, dok Španija i Francuska beleže i do letnjih 30 stepeni, u Srbiji nas očekuje mesec velikih iznenađenja.

Meteorolog Ivan Ristić za "Blic" najavljuje da nas čeka izuzetno prevrtljiv mart, obeležen povišenim vazdušnim pritiskom, gde ćemo u toku samo jednog dana prolaziti kroz skoro sva četiri godišnja doba!

Smena anticiklona i toplotna kupola

Ristić u dugoročnoj vremenskoj prognozi za mart ističe da će se Balkan i Srbija u narednih 15 dana nalaziti se pod uticajem visokog vazdušnog pritiska, uz smenu srednjoevropskog, afričkog i azorskog anticiklona. Smenjivanje ovih sistema diktiraće vremenske uslove i tipove vremena iz nedelje u nedelju.

- Kada bude bio afrički anticiklon, takozvana toplotna kupola, onda će biti toplije, dok srednjeevropski donosi hladnije vreme, severna strujanja i prolazna naoblačenja sa kišom - objašnjava Ivan Ristić.

On dodaje da je azorski anticiklon takođe hladnija varijanta koja nam može doneti malo više padavina, mada će se mart generalno odlikovati sa manje padavina od proseka.

U prvoj nedelji marta maksimalne temperature će biti od 12 do 17 stepeni, pojedinim danima i do 20 stepeni

U danima vladavine afričkog anticiklona, tokom prve nedelje marta, maksimalne dnevne temperature ići će od 12 do 17 stepeni, a pojedinim danima živa u termometru penjaće se i do prolećnih 20 podeljaka. Međutim, kada nastupi srednjoevropski uticaj, očekuje se pad maksimalnih temperatura na vrednosti između 7 i 12 stepeni.

Obrt od 8. marta: „Baba Marta“ vadi zimske kandže

Iako svetski modeli (ECMWF) srednjoročno prognoziraju mart u znaku Afrike, Ristić najavljuje da nas već od 8. marta očekuje prekretnica.

- Od 8. marta sve do kraja zime ulazimo u malo hladniji period. Za sada se prema modelima očekuje zahlađenje sa padom temperatura za oko pet stepeni u odnosu na prethodni period, ali mart ume da bude veoma prevrtljiv – upozorava Ristić.

U drugoj nedelji marta ulazimo u malo hladniji period sa padom temperature za oko pet stepeni

Prema njegovim rečima, može da se desi da dođe do prodora hladnijeg vazduha i da temperature padnu na februarske, odnosno zimske.

- Ta šansa definitivno postoji s obzirom da „Baba Marta“ može itekako da pokaže svoje zube - ističe Ristić.

Naglašava da to mogao biti najhladniji deo meseca koji bi potrajao sve do kraja kalendarske zime.

Bez obzira na dnevnu toplotu, jutra će biti prilično hladna. Uz prosečne jutarnje temperature od 0 do 5 stepeni, u pojedinim danima očekuje se mraz, gde će u kotlinama i rečnim dolinama temperatura padati i do -4 stepeni.

Planine ostaju bez snega – Kopaonik se još drži!

Svi oni koji su planirali prolećno skijanje moraće dobro da razmisle. Ristić navodi da će u martu, osim Kopaonika, sve planine u Srbiji ostati bez belog pokrivača.

- Na Kopaoniku će polako sneg da se topi, ali najverovatnije da će uspeti da izdrži mart, jer kada bude došao hladan vazduh sa severa tamo će biti dosta hladnije - navodi meteorolog.

Zbog dnevnih temperatura koje će biti u plusu sneg će se topiti, ali bi noćni i jutarnji minusi ispod nule trebalo da ga sačuvaju do aprila, mada bez novog značajnijeg povećanja usled manjka padavina.

Proleće usred dana, zima ujutru

Ono što će svakako obeležiti mesec pred nama su drastične dnevne oscilacije. Ujutru će biti prava zimska varijanta zbog koje ćemo morati da nosimo tople jakne, dok će se kasnije u toku dana osećati da je proleće pred vratima. Ovako ekstremni prelazi unutar samo 24 sata mogu biti opasni.

Ponovo će biti toplije krajem marta, poručuje Ivan Ristić

- Velike oscilacije u temperaturama u toku dana mogu da štete ljudima, u smislu da osećaju umor i druge tegobe, zato je bitno voditi računa o kvalitetu života i pratiti vremensku prognozu - apeluje Ristić.

Konačni spas krajem meseca

Iako će sredina meseca biti oko prosečne normale ili nešto niža, početak i kraj marta biće daleko najtopliji. Sa kalendarskim početkom proleća, 20. marta, temperature kreću ponovo u drastičan porast, pa već krajem meseca mogu ponovo preći 20 stepeni.

Do tada, Ristić ima samo jedan savet: „Uživajte u prolećnim temperaturama sredinom dana jer su jutra još uvek prohladna"!

Autor: D.Bošković