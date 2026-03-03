Vozom do Budimpešte od 27. marta: Ovo će biti cena karte

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas na Kopaonik biznis forumu da bi putnički saobraćaj od Beograda do Budimpešte trebalo da počne 27. marta, i naglasila da bi cena karte u jednom pravcu trebalo da bude niža od najavljene i da će iznositi 25 evra.

"Pregovara se oko cene karata u jednom pravcu, najavljena je bila 32 evra. U četvrtak će biti poslednji sastanak sa Mađarima i predviđa se da nova cena karte može biti oko 25 evra", rekla je Sofronijević na panelu "Infrasturktura i povezanost: Temelji održivog rasta".

Prema njenim rečima, poveznost dve predstonice biće za oko tri sata uz cenu karte u oba pravca za 50 evra.

Naglasila je da je Srbija za ovu relaciju nabavila pet garnitura elektro vozova, čuvenih Soko vozova, a Mađari tri, kao i da je mađarska strana najavila za 27. mart prvi polazak putničkog voza.

Sofronijević je podsetila da je teretni saobraćaj već uspostvaljen.

