Grčka uvodi nova pravila za turiste: Ako imate više od 100 kilograma, zaboravite na ovu atrakciju

Turizam više nije samo sunce, more i fotografije za Instagram. Sve češće postaje pitanje granica, i to ne samo za ljude, već i za životinje koje su godinama bile deo te razglednice. Na Santoriniju, jednom od najposećenijih grčkih ostrva, doneta je odluka koja jasno pokazuje da se pravila menjaju.

Oni koji žele da jašu magarce od stare luke do Fire više neće moći to da rade ako imaju preko 100 kilograma.

Vožnja magarcima uz strme kamene stepenice godinama je bila gotovo simbol Santorinija. Ruta od luke do vrha litice, duga oko 400 metara sa više od 500 stepenika, za mnoge turiste bila je deo “doživljaja ostrva”.

Ali iza te slike, realnost je bila drugačija.

Magarci su tokom sezone, posebno u periodima kada kruzeri iskrcaju hiljade ljudi, morali da rade bez prestanka. Nosili su turiste više puta dnevno, po velikoj vrućini, uzbrdo, često bez dovoljno odmora.

Nova pravila zasnivaju se na jednostavnom principu, životinja ne sme da nosi više od oko 20 odsto svoje telesne težine. Zbog toga je uvedena jasna granica od 100 kilograma za turiste.

Odluka nije doneta bez razloga. Poslednjih godina pojavili su se brojni izveštaji o povredama, problemima sa kičmom, ranama i iscrpljenosti životinja. U vrhuncu sezone, opterećenje je bilo toliko da su posledice postale vidljive.

Uz ograničenje težine, uvedene su i dodatne mere. Magarci moraju imati redovan pristup vodi, obavezne pauze i period bez rada. Planira se i stroži nadzor, uključujući evidenciju kako bi se pratilo stanje svake životinje.

Magarci su decenijama bili deo svakodnevice na ostrvu. Pre puteva i žičara, oni su bili osnovni način transporta, nosili su materijal, hranu i ljude kroz strme delove terena.

Danas su postali turistička atrakcija, ali i simbol problema koje donosi masovni turizam.

Santorini godišnje poseti više od dva miliona ljudi, a ogroman deo njih dolazi kruzerima. To znači hiljade ljudi u kratkom vremenskom periodu, svi na istom putu, na istoj ruti, sa istim očekivanjem.

Zbog toga su lokalne vlasti već počele da ograničavaju broj brodova koji dnevno dolaze, a briga o životinjama postala je deo šire priče o tome koliko turizam može da izdrži jedno mesto. Ovo pravilo nije samo zabrana. Ovo je prvi jasan signal da se granica konačno povlači.

