Šok preokret vremena: Ova pojava biće dominantna od nedelje, naročito u jednom delu Srbije

Nakon današnjeg prolaznog pogoršanja vremena, Srbiju sa severa već prema kraju dana i večeri očekuje prestanak padavina i razvedravanje.
Očekuje se dalji porast vazdušnog pritiska i to će biti uvod u dalju stabilizaciju vremena.
U petak i tokom vikenda snažan anticiklon uslovljavaće nad našim područjem vedro i veoma stabilno vreme.
Biće sunčano, tokom dana i veoma toplo vreme za ovo doba godine.
Ujutro se očekuje u većini predela slab mraz, a u dolinama i kotlinama i magla.
Minimalna temperatura u većini predela biće oko i koji stepen ispod 0 °C, a tokom dana od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18–19 stepeni.
Stabilno i natprosečno toplo vreme očekuje se i sledeće sedmice.
Početkom sledeće sedmice biće malo svežije, uglavnom za oko 5 stepeni, ali ostaće i dalje natprosečno toplo.
Za vikend se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.
Srbija će se nalaziti između ciklona sa zapada Mediterana i veoma snažnog anticiklona sa istoka Evrope, pa će biti veoma vetrovito.
Već u nedelju i početkom sledeće sedmice u Srbiji će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak.
Na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja očekuju se olujni udari jugoistočnog vetra i do 100 km/h.
Prosečna maksimalna temperatura za početak marta je od 6 do 12 stepeni, tako da se u narednom periodu očekuje za 5 do 7–8 stepeni toplije od napomenutog proseka.
Dakle, i u nastavku marta Srbiju ne očekuje značajnije zahlađenje sa obilnijim padavinama, niti će biti onog zimskog zahlađenja sa snegom.
Autor: Marija Radić