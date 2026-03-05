Šok preokret vremena: Ova pojava biće dominantna od nedelje, naročito u jednom delu Srbije

Nakon današnjeg prolaznog pogoršanja vremena, Srbiju sa severa već prema kraju dana i večeri očekuje prestanak padavina i razvedravanje.

Očekuje se dalji porast vazdušnog pritiska i to će biti uvod u dalju stabilizaciju vremena.

U petak i tokom vikenda snažan anticiklon uslovljavaće nad našim područjem vedro i veoma stabilno vreme.

Biće sunčano, tokom dana i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Ujutro se očekuje u većini predela slab mraz, a u dolinama i kotlinama i magla.

Minimalna temperatura u većini predela biće oko i koji stepen ispod 0 °C, a tokom dana od 15 do 20 stepeni, u Beogradu do 18–19 stepeni.

Stabilno i natprosečno toplo vreme očekuje se i sledeće sedmice.

Početkom sledeće sedmice biće malo svežije, uglavnom za oko 5 stepeni, ali ostaće i dalje natprosečno toplo.

Za vikend se očekuje pojačanje jugoistočnog vetra.

Srbija će se nalaziti između ciklona sa zapada Mediterana i veoma snažnog anticiklona sa istoka Evrope, pa će biti veoma vetrovito.

Već u nedelju i početkom sledeće sedmice u Srbiji će duvati umeren do pojačan jugoistočni vetar, u košavskom području i veoma jak.

Na jugu Banata i u donjem delu Podunavlja očekuju se olujni udari jugoistočnog vetra i do 100 km/h.

Prosečna maksimalna temperatura za početak marta je od 6 do 12 stepeni, tako da se u narednom periodu očekuje za 5 do 7–8 stepeni toplije od napomenutog proseka.

Dakle, i u nastavku marta Srbiju ne očekuje značajnije zahlađenje sa obilnijim padavinama, niti će biti onog zimskog zahlađenja sa snegom.

Autor: Marija Radić