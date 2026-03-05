AKTUELNO

Ovo je pilot koji je evakuisao građane Srbije iz Egipta: Olakšanje stiglo tek po sletanju u Beograd

Izvor: Javni servis, Foto: Privatna arhiva ||

Kapetan Damir Maršić opisao je organizaciju, uslove i atmosferu specijalnog leta kojim je 67 putnika evakuisano iz Egipta, nakon što su iz Izraela autobusima stigli do Šarm el Šeika.

Iako ističe da je sve obavljeno profesionalno i u skladu sa procedurama, kapetan Maršić kaže da su emocije i olakšanje stigli tek po sletanju u Beograd.

Kapetan navodi da je let iz Šarm el Šeika organizovan u manje od 24 sata, nakon dobijanja dozvola i bezbednosnih procena.

Ističe da su u ovakvim situacijama emocije ostavljene po strani, a da je naglasak na strogim procedurama i saradnji više timova.

Posebnost misije ogledala se i u činjenici da je cela kabinska posada bila muška.

Putnici su ulazili u avion u grupama, a po njihovim licima se, kako kažu sagovornici, jasno videlo veliko olakšanje što su ušli u avion koji ih vraća u Srbiju. Među njima je bilo i više dece, uključujući dve bebe.

Damir Maršić ističe da ovakve akcije pokazuju ulogu nacionalne avio-kompanije koja, pored redovnih letova, uvek mora biti spremna da pomogne svojim građanima.

Autor: D.Bošković

#Egipat

#Evakuacija

#Pilot

#građani

#olaksanje

