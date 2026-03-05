STIŽU NAM PRVI PROLEĆNI NERADNI DANI: Ovo je kalendar za Uskrs i Prvi maj u 2026. godini

Spremite kalendare na vreme.

Proleće 2026. godine donosi nam idealno raspoređene neradne dane koji su savršena prilika za "punjenje baterija" i kratki predah od posla.

Neradni dani, spoj verskih praznika, državnih praznika i vikenda otvara vrata za čak dva produžena odmora u razmaku od svega par nedelja.

Vaskršnji praznici: Četiri dana za beg iz grada

Prema kalendaru Srpske pravoslavne crkve, pravoslavni Uskrs 2026. godine pada u nedelju, 12. aprila.

Zakon o državnim i drugim praznicima predviđa da neradni dani počinju već od Velikog petka, 10. aprila, i traju sve do ponedeljka, 13. aprila.

Prvi maj na "tri dana"

Svega dve nedelje nakon vaskršnjih praznika, stiže i Praznik rada. U 2026. godini, 1. maj pada u petak, što automatski formira produženi vikend od tri neradna dana, zaključno sa nedeljom, 3. majem.

Autor: Iva Besarabić