TOPLOTNA KUPOLA NAD SRBIJOM NE POPUŠTA! Sve do OVOG DATUMA bez kapi kiše, ali će jedna OMRAŽENA POJAVA da nam kvari uživanje i to danima

Srbija je pod uticajem toplog talasa koji nam donosi temperature i do 20 stepeni, ali stabilno vreme ne znači da treba potpuno da odložimo jakne.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) i drugi meteorolozi najavljuju dominaciju snažnog anticiklona koji će "zaključati" padavine daleko od naših krajeva. Ipak, uz sunce stiže i poznati banatski vetar - košava, a jutarnji mrazevi podsećaju da je kalendarska zima još uvek tu.

Afrika se nastavlja: Ristić upozorava na jake udare košave

Prema rečima meteorologa Ivana Ristića, u narednom periodu očekuju nas maksimalne temperature na nivou aprilskih, koje će se kretati između 15 i 20 stepeni. Ipak, iako nas greje toplo sunce, on upozorava na jedan bitan faktor – pojačan vetar.

- Afrika se nastavlja, a sa njom i toplo vreme. Košava počinje u nedelju 8. marta i trajaće oko tri - četiri dana, najjača će biti u ponedeljak 9. marta - objavio je Ristić, uz napomenu da su jutra i dalje "hladna hladna.

On je naglasio da takozvana toplotna kupola ne popušta i da nas, nakon prolaznog pojačanja jugoistočnog vetra, sledeće nedelje očekuju još više temperature koje će ići i do 20 stepeni. Krajem ove i početkom sledeće nedelje će ka istoku Srbije stići suv, ali malo svežiji vazduh zbog košave, koja će srećom početi da slabi već oko 11. marta, nakon čega sledi novo otopljenje.

Do 18. marta bez kapi kiše

Meteorolog amater Marko Čubrilo takođe potvrđuje da do polovine marta najverovatnije ostajemo pod snažnim uticajem anticiklona.

- Do oko 18. marta bez izgleda za konkretnu promenu sinoptike ostaje suvo i relativno toplo - napisao je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu.

Kako navodi u najnovijoj vremenskoj prognozi, u narednih desetak dana biće pretežno sunčano, suvo i relativno toplo vreme uz hladne noći.

- Povremeno će biti nešto više oblaka uz mogućnost malo kiše ali to će sve biti beznačajno i do oko 17. marta se nad gotovo celim regionom merljiva količina kiše ne očekuje - objašnjava Marko Čubrilo.

Da li nam preti opasni kasni sneg u nizijama

Mnoge građane i poljoprivrednike najviše brine mogućnost naglog i opasnog zahlađenja nakon ovako toplog perioda, ali prognoze su za sada izuzetno ohrabrujuće.

Čubrilo navodi da se tek posle 17. i 18. marta javljaju signali za moguću promenu vremena, ali u ovom momentu nema dovoljno informacija za detaljniju priču o toj promeni.

Ipak, jedna stvar je sigurna: "Za sada se na sreću ne očekuje nikakvo jače zahlađenje koje bi moglo biti problematično zbog kasnog snega u nizijama ili pojave mraza", naglasio je Čubrilo u aktuelnim proračunima. Na sreću, najavljena promena krajem meseca trebalo bi da prođe bez dramatičnih zimskih scenarija.

Jutarnji mraz i magla

Iz RHMZ poručuju da će jutra biti sveža, dok će tokom dana biti ugladnom suvo i relativno toplo vreme za prvu dekadu marta.

U subotu, 7. marta, očekuje se hladno jutro sa slabim prizemnim mrazem, ponegde se očekuje i slab mraz na 2 metra visine, a po kotlinama i rečnim dolinama i sa kratkotrajnom maglom. Tokom dana pretežno sunčano i relativno toplo vreme. Vetar slab i umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu, povremeno i jak, istočni i jugoistočni.

Najniža temperatura od -2 do 4 stepena, a najviša od 16 do 20 stepeni.

Narednih dana se očekuje:

- jutra hladna sa slabim prizemnim, ponegde i slabim mrazem na 2 metra visine

- danju će preovlađivati sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, najviša temperatura u većini mesta od 15 do 19 stepeni, a samo je u brdsko-planinskim predelima jugozapadne i južne Srbije uz nešto više oblačnosti moguća retka pojava kratkotrajne kiše

- u nedelјu i početkom naredne sedmice u košavskom području duvaće umeren i jak jugoistočni vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlјu povremeno i sa olujnim udarima

Autor: Iva Besarabić