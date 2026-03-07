OČEKUJU SE GUŽVE PRVOG MARTOVSKOG VIKENDA: Oglasio se AMSS, evo kakvi su uslovi za vožnju

Prema informacijama Uprave granične policije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih

Ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji nema zadržavanja vozila, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Mnogi će prvi martovski vikend provesti u prirodi – pored reke, jezera ili na nekom od izletišta, dok će se pojedini uputiti ka planinama i banjama, zbog čega se na putevima širom zemlje očekuje veći broj vozila.

Vozačima se savetuje dodatni oprez, jer se na mnogim deonicama može očekivati veći broj pešaka, biciklista i motociklista, što može usporiti saobraćaj.

Iako se nastavlja period dobrih uslova za vožnju, preporuka je sporija i pažljivija vožnja posebno u zonama radova, ukazuju iz AMSS-a.

