Putevi Srbije poslali upozorenje vozačima: Ovde su mogući odroni - budite oprezni

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug/Tara Radovanović ||

Putevi Srbije d.o.o, na osnovu Izveštaja Štaba zimske službe u 5.13 časova, saopštili su da su svi putni pravci u Srbiji prohodni i da nema snega, a prohodni su i prilazi zimskim turističkim centrima.

U napomeni za Zaječar ukazuje se na učestale sitne odrone duž nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu I B-34 (Đerdapska klisura) i na putu II A 221 deonica Knjaževac - Kalna (klisura Korenatac).

Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave mestimične poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima.

Zabrane za šlepere i kamione sa prikolicom su na snazi na sledećim putnim pravcima:I B-21 Podbukovi - Kosjerić - PožegaII B-397 Slatina - Štubik

Odrona ima na sledećim putnim pravcima:I B-21 Divljaka - IvanjicaI B-21 Ivanjica - JavorI B-30 Buk - RadočeloII A-180 Vučkovica - IvanjicaII A-194 Prilike - Katići - JasenovoII A-197 Buk - Međurečje - KumanicaII A-197 Gornji Dubac - Luke - IvanjicaII A-197 Kumanica - Preko Brdo - Duga PoljanaII A-198 Odvraćenica - Preko BrdoII B-409 Kumanica - Gleđica

Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka.

Putevi Srbije d.o.o. savetuje vozačima da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, a ukoliko se odluče na putovanje, da voze zaista oprezno i pažljivo.

Apeluje da vozači prilagode brzinu kretanja uslovima na putu i savetuje maksimalan oprez u vožnji.

Autor: S.M.

