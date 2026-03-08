AVION ER SRBIJE SLETEO U DUBAI: Večeras se vraća više stotina srpskih državljana u Beograd

Avion Er Srbije koji je poleteo ovog jutra iz Beograda radi evakuacije naših građana sleteo je u Dubai, a kako je naveo v.d. pomoćnika ministra za Centar za analitiku i instruktažu MSP Željko Jović, njime bi trebalo da u kasnim večernjim satima u Srbiju bude vraćeno više stotina državljana.

- Trenutno se nalazimo u Emiratima, na jednom od aerodroma u Dubaiju. Vrlo brzo očekujemo početak ukrcavanja putnika. Nadamo se nakon pozitivnih bezbednosnih procena vezano za situaciju na nebu iznad Emirata i u širem regionu, uspešnom poletanju i da u kasnim večernjim satima sletimo na Beogradski aerodrom i da nekih više stotina državljana Republike Srbije bezbedno vratimo kući - rekao je Jović po sletanju u Dubai.

Podsetio je da je evakuacija srpskih državljana počela pre nekoliko dana, na inicijativu predsednika Republike Aleksandra Vučića, u koordinaciji Vlade Srbije i MSP, uz veliku podršku i pomoć nacionalne kompanije Er Srbije. "Pre nekoliko dana smo počeli evakuaciju državljana Republike Srbije koji su izrazili želju da se iz bezbednosno ugroženih područja vrate u svoju Srbiju...

U ovim vremenima tektonskih poremećaja u međunarodnim odnosima, kada očekujemo i nove krize, i nove izazove, i nove rizike, Ministarstvo spoljnih poslova na čelu s ministrom (Markom) Đurićem ostaje apsolutno otvoreno na 24-časovnom raspolaganju svim svojim građanima, na bilo kojoj tački planete.

Pokušaćemo da na sve odgovore i molbe i zahteve odgovorimo promptno i da sve te zahteve u skladu sa objektivnim mogućnostima i zakonskim normativima rešimo na najbolji način i u skladu sa očekivanjima naših građana", rekao je Jović. On je zahvalio ambasadoru Srbije u Abu Dabiju Vladimiru Mariću i svim diplomatama i osoblju na uloženom trudu da prethodna evakuacija prođe odlično.

- Nadamo se da ćemo i ovu današnju završiti onako kako svi očekujemo, da se bezbedno vratimo kući - rekao je Jović.

Ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je prethodno da je do sada sa područja Bliskog istoka bezbedno evakuisano 329 srpskih državljana i da se evakuacija nastavlja i danas, novim letom iz Dubaija. U organizaciji Ministarstva spoljnih poslova i Er Srbije, do sada je bezbedno evakuisano 329 lica i to 67 evakuacionim letom iz Šarm el Šeika i 262 letom iz Dubaija, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Er Srbija je juče saopštila da je evakuacioni let koji nacionalna avio-kompanija organizuje u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova i Vladom Republike Srbije predviđen za danas iz Dubaija sa međunarodnog aerodroma Al Maktoum (DWC), avionom erbas A330-200, koji prima 260 putnika. Za sutra, 9. mart, planirana su dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Khalid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju.

Ovi planirani letovi biće realizovani avionima "erbas A320", koji primaju po 180 putnika. Kako je navedeno, u toku su sve pripreme za realizaciju pomenutih letova, uključujući pribavljanje neophodnih dozvola, uz konstantno praćenje bezbednosnih procena za prelet i sletanje na teritoriju UAE i Saudijske Arabije.

Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

