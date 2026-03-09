Prvi avion 'Er Srbije' sleteo u Rijad! Očekuje se i drugi: Nastavlja se evakuacija Srba iz ratne zone na Bliskom istoku

Evakuacija Srba iz ratne zone na Bliskom istoku se nastavlja Avion "Er Srbije" sleteo je u Rijad, a njime bi u Beograd trebalo da se vrati oko 170 putnika. Delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodi državni sekretar Damjan Jović.

On je rekao da se evakuacija državljana Srbije iz ratne zone na Bliskom istoku nastavlja.

"Danas ćemo sa dva aviona evakuisati naše državljane iz Katara, Kuvajta, Bahreina i odavde, iz Saudijske Arabije, gde smo sleteli pre desetak minuta. Prvi avion je sleteo, a drugi stiže za oko sat ipo. Danas ćemo, čini mi se, 312 naših građana prebaciti, nadam se, bezbedno do Beograda - rekao je Jović za Tanjug, prenosi b92.

Prema njegovim rečima, cele noći trajala je evakuacija naših građana iz Kuvajta, Bahreina i Katara, kopnenim putem, preko granice sa Saudojskom Arabijom.

"Te procedure su prošle dobro, brzo i efikasno zahvaljujući razgovorima koje je prethodnih dana ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić obavio sa ministrima spoljnih poslova ovih zemalja", istakao je Jović.

Takođe je rekao da očekuje da avioni iz Rijada polete za nekoliko sati kako bi u večernjim satima oko pola osam - osam stigao prvi avion u Beograd, a drugi se očekuje saqt ipo vremena kasnije.

Nove informacije sa Aerodroma Nikola Tesla

Avio-kompanija "Er Srbija" ranije je objavila da za večeras planira dva dolaska sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH) u Rijadu u Beograd.

Kako se navodi, u pitanju je let JU 9071 koji će prema planu sleteti u 19.50 časova, kao i let JU 9073, najavljen za 21.20 časova.

Pored toga, večeras se očekuje i sletanje leta FZ 1749 kompanije Flaj Dubai na relaciji Dubai- Beograd, najavljeno za 21.25 časova.

Što se tiče odlazaka, let FZ 1750 na trasi Beograd-Dubai najavljen je za 22.25 časova, navedeno je u planu letenja.

Za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

"Er Srbija" je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Autor: Iva Besarabić