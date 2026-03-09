AKTUELNO

Društvo

AVION IZ DUBAIJA SLETEO U BEOGRAD: Specijalnim letom vraćeno kući 266 putnika! Najavljeno još dva leta za danas (VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Specijalnim letom iz Dubaija bezbedno je vraćeno kući 266 putnika, a na tom drugom po redu evakuacionom letu iz Dubaija od početka krize, delegaciju Ministarstva spoljnih poslova predvodio je pomoćnik ministra Željko Jović.

Ministarstvo spoljnih poslova nastavlja sa evakuacijom naših građana.

Planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada

Podsetimo, za danas su planirana dva repatrijaciona leta iz Rijada sa međunarodnog aerodroma King Halid (RUH), koja su namenjena za evakuaciju naših državljana iz Saudijske Arabije, kao i naših državljana koji se nalaze u Kuvajtu, Kataru i Bahreinu, navodi se u saopštenju MSP Srbije.

Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letenja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

pročitajte još

'VRATIO SAM SE U ŽIVOT' Prvo oglašavanje Ivice Dačića nakon što je primljen u bolnicu: Pet dana bez svesti na ivici između života i smrti...

Autor: Marija Radić

#Avion

#Dubai

#Er Srbija

#građani

#povratak

#specijalni let

POVEZANE VESTI

Društvo

Avion iz Dubaija sleteo u Beograd

Društvo

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd: Uspešna evakuacija naših građana

Društvo

AVION ER SRBIJE IZ DUBAIJA VRAĆA 262 PUTNIKA I 14 BEBA! Oglasili se piloti: Vidimo se po sletanju u Beograd! (VIDEO)

Društvo

Avion iz Dubaija sa državljanima Srbije sleteo u Beograd

Društvo

Još jedan avion iz Dubaija sleteo u Beograd: Vazdušni prostor UAE i dalje je samo delimično otvoren

Društvo

276 putnika iz Dubaija upravo sletelo u Beograd: Avionom Er Srbije evakuisano i 14 beba