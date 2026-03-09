Sletela oba aviona Er Srbije iz Rijada u Beograd sa srpskim državljanima: Evakuacija trajala cele noći

Dva aviona Er Srbije iz Rijada sletela su večeras oko 22.30 i 22.40 časova na beogradski aerodrom "Nikola Tesla" sa srpskim državljanima.

Ministarstvo spoljnih poslova Republike Srbije saopštilo je ranije danas da je, u saradnji sa nacionalnom avio-kompanijom Er Srbija, za danas pripremilo dva evakuaciona leta za Rijad, radi bezbednog zbrinjavanja i dalje evakuacije naših državljana.

Oko 11 sati u Rijad je sleteo prvi avion Er Srbije za Beograd, koji je prevezao oko 170 putnika sa područja Bliskog istoka, a nešto kasnije je u taj grad sleteo i drugi avion srpske nacionalne avio-kompanije, odakle se u Beograd vratio sa još oko 150 putnika iz Katara, Kuvajta, Bahreina i Saudijske Arabije.

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović, koji predvodi delegaciju MSP, naveo je ranije danas da će iz te četiri zemlje tokom dana biti evakuisano ukupno 312 srpskih građana.

Istakao je da je cele noći trajala evakuacija srpskih državljana iz Bahreina, Kuvajta i Katara kopnenim putem preko granice sa Saudijskom Arabijom.

Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Srbije Dušan Kozarev izjavio je da je repatrijacija državljana Srbije, kao i državljana susednih zemalja, zemalja regiona, ali i šire od toga, danas uspešno nastavljena.



Er Srbija je pozvala sve državljane Republike Srbije koji žele da se prijave za navedene evakuacione letove da se, radi dobijanja svih relevantnih informacija o procedurama prijave i redovima letanja, obrate najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Srbije.

Autor: Marija Radić