DANAS MOGUĆA KIŠA: Nakon prolećnih temperatura ponegde stiže ZAHLAĐENJE - Evo gde će da pljušti

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Strahinja Aćimović ||

U petak ujutru ponegde magla na zapadu Vojvodine, u Timočkoj Krajini i po kotlinama.

Tokom dana pretežno sunčano i toplije od proseka uz dnevni razvoj oblaka na zapadu ijugozapadu Srbije, gde je popodne moguća ređa pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab južni, jugoistočni i istočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni. Krajem dana u južnom Banatu košava u pojačanju. Pritisak iznad normale i u opadanju. Minimalna temperatura od -2°C u Zaječaru i Požegi do 8°C u Beogradu, a maksimalna temperatura od 16°C u Negotinu do 20°C više gradova. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 5°C do 11°C.

Beograd: U petak sunčano i znatno toplije od proseka. Vetar slab do umeren jugoistočni.

Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 20°C. Uveče vedro i 11°C u 22h.

Autor: D.Bošković

#Kiša

#Vreme

#Vremenska prognoza

#Zahlađenje

#pljuštanje

