Evo kakva je situacija na graničnim prelazima i naplatnim stanicama: Očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja

Prema informacijama Uprave granične policije Srbije dobijenim u 5.15 časova, nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima naših graničnih prelaza, kao ni na naplatnim stanicama na auto-putevima u Srbiji, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Još jedan topao i uglavnom sunčan vikend u martu sigurno će biti dobar razlog da se već sa prvim popodnevnim satima intenzitet saobraćaja pojača kako na glavnim putnim pravcima i izlazima iz gradova, tako i ka omiljenim vikend destinacijama naših građana, navodi AMSS.

Dobra prohodnost očekuje vozače i na putevima u planinskim područjima, a isto važi i za prilaze zimskim centrima, na kojima su kolovozi mestimično vlažni, što u satima kada je temperatura oko nultog podeljka predstavlja opasnost od iznenadnog proklizavanja vozila, pa zato i pored dobrih vremenskih uslova sporijom i pažljivijom vožnjom olakšajte sebi putovanje, poručuju iz AMSS-a.

