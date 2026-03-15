TREĆA NEDELJA VELIKOG POSTA: Ove reči svaki vernik treba da čuje

Patrijarh srpski Porfirije predvodio je danas svetu Liturgiju u Hramu Svetog Save na Vračaru, u treću nedelju Velikog posta - Krstopoklonu, a reči koje je uputio vernicima veoma su važne za ovaj period.

Patrijarhu Porfiriju sasluživalo je sveštenstvo, monaštvo, đakonstvo, kao i brojni vernici koji su ispunili hram.

Nakon pročitanog jevanđeljskog začala, patrijarh je okupljene poučio arhipastirskom besedom posvećenoj tajni Časnoga Krsta, prenosi TV Hram.

Porfirije je rekao da je Gospod upravo krst, koji je nekada bio simbol najvećeg poniženja i srama, svojom ljubavlju pretvorio u silu spasenja i simbol pobede nad grehom, smrću i đavolom.

- Da naš život ne bi bio poraz već pobeda, neophodno je da uzmemo svoj život kao svoj krst i pođemo za Hristom. Odreći se sebe znači ne stavljati sopstvenu logiku ispred Hristove, već sve što je naše prožimati njime - poručio je patrijarh.

Ako Hrista učinimo osnovom svog života, kako je rekao, sve će nam postati povod za blagodarenje. Patrijarh je istakao da je krajnji cilj svakog vernika da svoju volju usaglasi sa Božanskom voljom.



- Učinimo svoju volju Hristovom voljom. Sve što je naše mi vezujemo za Hrista i tako prevazilazimo sve što je prolazno i smrtno. Oživimo sve za večnost kroz Hrista, jer ko god pokuša da spase svoju dušu izvan Njega - izgubiće je, a ko je preda Njemu - zadobiće život večni. Zato uzmimo svoj krst i idimo odlučno Hristovim stopama - kazao je patrijarh.

Po završetku Liturgije, patrijarh Porfirije je proveo vreme u srdačnom razgovoru sa brojnim vernicima.

Autor: D.Bošković