SRBIJA POSTAJE LIDER REGIONA: Vetar nam donosi milijarde – do 2030. godine prestižemo i Hrvatsku!

Srbija je trenutno druga sila u regionu po snazi vetroelektrana, ali najnovije analize pokazuju da nam niko neće biti ravan u narednim godinama. Sa 13 aktivnih vetroparkova i rekordnim investicijama, naša zemlja korača ka potpunoj energetskoj nezavisnosti.

Prema podacima Udruženja OIE Srbija, tokom prošle godine zabeležen je skok od čak 24 odsto u kapacitetima. Glavni adut naše zemlje je vetropark Čibuk 1, koji je trenutno najveći projekat ovog tipa u celom regionu.

Investicije vredne stotine miliona evra

U Srbiji trenutno dominiraju ogromni projekti koji menjaju energetsku sliku Balkana. Najveći među njima je Čibuk 1, snage 158 megavata, u koji je uloženo 270 miliona evra. Odmah uz njega je Čibuk 2 sa investicijom od 212 miliona evra, kao i vetropark Kovačica vredan 189 miliona evra.

Značajne kapacitete daju i projekti poput Krivače, snage 103,3 megavata, i vetroparka Pupin. Posebno je važan vetropark Kostolac, snage 66 megavata, jer je to prvi projekat ovog tipa u vlasništvu Elektroprivrede Srbije (EPS), podignut na starim kopovima uglja.

Srbija izbija na prvo mesto u regionu

Prognoze za 2030. godinu su više nego optimistične. Dok Hrvatska trenutno predvodi region sa 1.264 megavata, procenjuje se da će Srbija do kraja decenije dostići neverovatnih 2.100 megavata instalisanog kapaciteta.

Ovim tempom, Srbija će ostaviti iza sebe sve komšije – Hrvatska se projektuje na 1.640 MW, Severna Makedonija na 520 MW, a Bosna i Hercegovina na 510 MW. Crna Gora bi trebalo da dostigne 310 MW, dok Slovenija ostaje daleko iza sa tek nešto više od 100 megavata.

Skok od 103 odsto i evropska dinamika

Stručnjaci iz WindEurope-a navode da će ceo region do 2030. godine duplirati svoje kapacitete iz vetra. Za Srbiju to znači nastavak ubrzanog izdavanja dozvola i jačanje mrežne infrastrukture kako bi se privukle nove milijarde evra investicija u čistu energiju.

Autor: D.S.