Starović: Moguće je da Srbija 2030. bude u EU, ali za to je potreban širok društveni konsenzus

Naravno da je moguće da Srbija bude u EU 2030. godine, ali za to nam je potreban širok društveni konsenzus i konstruktivan pristup vlasti, opozicije i civilnog društva, izjavio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović u odgovoru na izjavu Dragana Đilasa.

- Nažalost, to je teško dostići dok opoziciju predvode blokaderi koji sve programske principe i ciljeve poput pristupanja Srbije EU podređuju revolucionarnim težnjama, direktno suprotstavljenim demokratskom ustrojstvu i temeljnim evropskim vrednostima - napisao je Starović na društvenoj mreži X i dodao:

Наравно да је могуће да Србија буде у ЕУ 2030. године, али за то нам је потребан широк друштвени консензус и конструктиван приступ власти, опозиције и цивилног друштва. Нажалост, то је тешко достићи док опозицију предводе блокадери који све програмске принципе и циљеве попут… pic.twitter.com/LhIInDUihO — Nemanja Starović (@nstarovic) 22. март 2026.

Što se pak samog gazde Đilasa tiče, pre nego što spomene EU morao bi da nevede makar jedan primer političara u savremenoj Evropi čije firme su prihodovale 619 miliona evra dok je isti bio na vlasti.

Autor: Pink.rs