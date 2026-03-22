Starović: Moguće je da Srbija 2030. bude u EU, ali za to je potreban širok društveni konsenzus

Izvor: Pink.rs

Naravno da je moguće da Srbija bude u EU 2030. godine, ali za to nam je potreban širok društveni konsenzus i konstruktivan pristup vlasti, opozicije i civilnog društva, izjavio je ministar za evropske integracije Nemanja Starović u odgovoru na izjavu Dragana Đilasa.

- Nažalost, to je teško dostići dok opoziciju predvode blokaderi koji sve programske principe i ciljeve poput pristupanja Srbije EU podređuju revolucionarnim težnjama, direktno suprotstavljenim demokratskom ustrojstvu i temeljnim evropskim vrednostima - napisao je Starović na društvenoj mreži X i dodao:

Što se pak samog gazde Đilasa tiče, pre nego što spomene EU morao bi da nevede makar jedan primer političara u savremenoj Evropi čije firme su prihodovale 619 miliona evra dok je isti bio na vlasti.
Kokanović u Salcburgu: Srbija je svuda gde njen narod sa ponosom čuva svoje korene (VIDEO)

Ako je i od mašinskog mozga, mnogo je! Starović oštro reagovao na Đilasove navode: Navikli smo na njega u uličarskom izdanju, ali...

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović o značaju plana 'Srbija 2030/2035'

Starović se oglasio iz Minhena: Srbija želi mir, ali jača odbrambene kapacitete

STAROVIĆ ODBRUSIO ĐILASU: Nije mašinskom mozgu lako da razume spoljnu politiku, za to je bilo potrebno mnogo mudrosti, napornog rada, odlučnosti i bes

Starović: Neodlazak na samit u Brisel odgovor na lošu poruku, EU ostaje strateški cilj

Starović demantuje Đilasa: Lupa kao Maksim po diviziji!