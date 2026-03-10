Ministar za evropske integracije Nemanja Starović o značaju plana 'Srbija 2030/2035'

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović objavio je autorski tekst u dnevnom listu 'Politika', u kojem se osvrnuo na značaj razvojnog plana 'Srbija 2030/2035' i njegov uticaj na budući ekonomski, društveni i institucionalni razvoj zemlje.

Kako je naveo, ovaj plan predstavlja sveobuhvatnu strategiju koja Srbiji omogućava da dugoročno planira razvoj, ubrza ekonomsku konvergenciju sa razvijenijim evropskim državama i obezbedi bolji kvalitet života za građane.

Poseban akcenat, kako ističe, stavljen je na investicije u infrastrukturu, energetiku, zdravstvo, nove tehnologije i demografsku politiku, kao i na nastavak evropskog puta Srbije.

Prema rečima ministra, plan 'Srbija 2030/2035' nije samo dokument, već poziv na zajednički rad, znanje i odgovornost kako bi Srbija u narednoj deceniji nastavila put stabilnog razvoja i jačanja svoje pozicije u Evropi i svetu.

Autor: S.M.