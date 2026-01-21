AKTUELNO

Politika

Nemanja Starović: Srbija do Šengena

Foto: Tanjug/VLADIMIR ŠPORČIĆ

Ministar za evropske integracije Nemanja Starović autor je teksta „Srbija do Šengena“, objavljenog u dnevnom listu Politika, u kome iznosi argumente za strateško uključivanje Zapadnog Balkana u šengenski prostor.

U tekstu se ukazuje da bi takav korak doprineo jačanju bezbednosti Evrope, efikasnijoj kontroli migracija, boljem protoku ljudi i robe, kao i konkretnim ekonomskim i društvenim koristima za region. Posebno se ističe da bi uključivanje regiona u Šengen predstavljalo signal poverenja i pragmatično rešenje u vremenu rastućih bezbednosnih izazova, uz poruku da je vreme za vizionarske i hrabre odluke na evropskom nivou.

Autor: Nemanja Starović

#Nemanja Starović

#Srbija

#šengen

