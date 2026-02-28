AKTUELNO

'MORA SE NAPRAVITI SUŠTINSKA VREDNOSNA I DUHOVNA BAZA' Vučić o izradi plana Srbija 2030-2035

Izvor: Pink.rs/informer, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Vučić istakao je da nije samo izgradnja zemlje deo plana 2030-2035, već i očuvanje mira, ističući da jutros nije otišao na stranački sastanak da bi radio na planu.

- Pre svega obrazovanje. Mnogo toga možemo da promenimo u narednom periodu. Fatalnu grešku smo napravili prošle godine, i moramo naučiti lekciju iz svojih grešaka. Strašne smo greške napravili, razorili smo i decu i obrazovni sistem, i moraćemo mnogo više i uspešnije da radimo. To nije pitanje dužine trajanja časova, već tektonskih promena. Hoćemo li imati fakultete za veštačku inteligenciju, da uvodimo konkurenciju svojim državnim univerzitetima, da neko ne razmišlja svake godine ne razmišlja da koristi samo više državnih para, a da nam deca ne budu spremna za promene koje se događaju, moramo spremati decu za robotiku i superkompjutere, a ne da nam se život svodi na protest protiv akvarijuma koji zauzimaju 2% parka Ušće. Pitate se da li je moguće da se tako nešto dešava, a oni vam govore da su obrazovani i da su elita - kazao je on za TV Informer.

Podseća i da Merc govori Nemcima, koji su marljiviji od nas, bez obzira da li im se to dopada ili ne, da će morati da rade više.

- Lepo se živi u današnjoj Evropi, u jednom dobrom delu Srbije Beogradu i Novom Sadu bolje nego u drugim delovima Srbije, plate na Vračaru i Starom gradu su 1600 evra prosečne. Živi se mnogo bolje nego ranije. Druga je stvar što mi to nikada ne želimo da priznamo, uvek želilo bolje i lakše, bez ozbiljnog truda i rada ne možemo ništa. Ne možemo samo nabrajati šta ćemo da izgradimo, već se mora napraviti suštinska vrednosna i duhovna baza da biste mogli da menjate zemlju u narednom periodu i da idete u korak sa svetom - naglasio je Vučić.

Autor: Iva Besarabić

#Alekandar Vučić

#Politika

#SNS

#Srbija

#predsednik

