'KAD GOD NAM JE BILO TEŠKO NISMO DOBILI PODRŠKU VELIKIH SILA' Vučić poslao jasnu poruku: Ne interesuje me šta misle o nama

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić kaže da naša zemlja nikada nije dobila podršku velikih sila kada je bilo teško.

On je govorio na Ambasadorskoj konferenciji u Palati Srbija i naglasio da menja pristup.

- Kada nam je bilo teško, nismo dobili podršku ni od drugih velikih sila, ni na istoku ni u EU. Bilo ko od njih je mogao u tim trenucima da kaže "mi smo tu sa vama, mi smo tu za vas". Niko od njih to nije učinio, svako je imao neke svoje razloge za pritisak, očekujući još više od Srbije, tražeći mnogo, ne dajući ništa. Dobro smo razumeli tu poruku i mislim da je to važno, znajući da ne možemo sami u svetu, zato i jesmo na evropskom putu. Ovo nam je za nauk da moramo sami da gradimo svoju snagu, da brinemo sami o sebi, ni o kome drugom i da po tom pitanju budemo veoma sebični. Da se trudimo da uradimo što je moguće više za svoj narod i građane, a da ne razmišljamo, hoće li neko drugi biti nama zadovoljan ili ne - jasan je Vučić.

Dodao je da ga više ne interesuje ko šta misli o Srbiji.

- Ne mogu da vam opišem koliko me ne interesuje šta svi oni zajedno misle o nama, šta će da mi kažu i kojim će sredstvima da vrše pritisak. To vreme je prošlo. Dobro je što su pokazali šta misle o nama i šta nam žele u najtežim trenucima za našu zemlju - zaključio je predsednik Srbije.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

#Srbija

#sile

