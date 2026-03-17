Snažan ciklon nalazi se iznad Mediterana: Oblaci i HLADNI FRONT stigli do Srbije, tek slede KIŠA i SNEG

Snažan ciklon u ovom času nalazi se svojim centrom u južnom delu Mediterana, ispred obala severne Afrike, odnosno u Libijskom zalivu.

Istovremeno, nad našim područjem nalazi se visinski ciklon, koji se svojim centrom premešta preko našeg područja ka južnom delu Jadrana.

Ovaj ciklon doneo je olujno nevreme jugu Italije, Malti, a utiče i na vreme u Grčkoj, u oblasti Jadrana, kao i širom Balkana.

Na najjačem udaru nevremena su Sicilija, Kalibrija, sever Libije i Malta.

U ovim predelima očekuje se i do 100 litara kiše, uz opasnost od poplava i bujica, a vetar ima olujne udare od 100 km/h, na otvorenom delu Mediterana i do 120 km/h.

Oblaci u sklopu ovog ciklona zahvatili su i Srbiju i preko našeg područja premeštaju se od jugoistoka prema severozapadu, a donose kišu, planinama na zapadu i jugozapadu Srbije i sneg.

Ujedno je sa severozapada došlo i do prodora hladnog fronta, uz pad temperature vazduha i pojačan severozapadni vetar.

Trenutne temperature kreću se od 7 stepeni u Podrinju do 13 stepeni u centralnim i jugoistočnim delovima zemlje, u Beogradu je 12 stepeni.

Sjenica i Zlatibor mere 0, Kopaonik -2°C.

U toku večeri i noći kiša se očekuje u većem delu Srbije, a u jugozapadnim i zapadnim predelima Srbije bila bi obilnija, gde bi palo 20 do 30 litara po kvadratnom metru.

Na planinama u ovim predelima palo bi od 10 do 20 cm snega, lokalno i više.

Snežna granica spustila bi se na 800–900 metara nadmorske visine.

Duvaće pojačan severozapadni vetar, koji bi na planinama stvarao i nanose.

S obzirom na to da je sneg mokar i veoma težak, moguće su poteškoće, a veliki oprez savetuje se i u saobraćaju i da se bez preke potrebe ne kreće na put.

U sredu na severu suvo, u ostalim predelima tokom dana prestanak padavina.

Počeće da duva jak istočni i severoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima.

Od četvrtka suvo, a maksimalna temperatura biće od 12 do 18 stepeni.

Autor: Marija Radić