SRBIJA STOJI IZA SVAKOG SVOG DETETA: Andrija željno dočekao predsednika Vučića! Dobio poklone i podršku za nastavak svoje BORBE: Nisam mogao da verujem da će doći, to mi je najsrećniji dan! (FOTO)

Osmogodišnjem Andriji Kneževiću, koji se bori sa retkim oboljenjem, jedan dečiji san postao je veoma važan. Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić posetio je dom malog borca u Bajinoj Bašti, donevši podršku i obećanja koja se već ispunjavaju.

Dok su se njegovi vršnjaci igrali, Andrija se od kraja 2024. godine suočava sa dijagnozom koja menja sve – retkom i teškom bolešću. U najtežim trenucima, pred dvanaestočasovnu operaciju u Švajcarskoj, Andriju je držala jedna neobična želja – da upozna predsednika svoje zemlje.

„Poštovani predsedniče, ja sam Andrija Knežević. Kada se vratim iz Ciriha, voleo bih da vas upoznam.“ - rekao je Andrija tada u video snimku.

Taj dečiji san postao je simbol nade. Susret koji je Andrija čekao budan celu noć doneo je mnogo više od protokolarne posete.

Za Andriju, to je bio najlepši dan na svetu. Za njegovu porodicu – dokaz da vera u snove i ljudska empatija mogu da premoste i najteže prepreke.

„To mi je bio najbolji dan na celom svetu. Najbolji. Ne znam šta da kažem. Kada sam ga video, plakao sam od sreće. To je bilo neverovatno. Bio sam najsrećniji na svetu“, kaže Andrija.

Njegova majka dodaje da kao dete nije mogao ni da veruje da će se to zaista dogoditi.

„U jednom trenutku mi je rekao: ‘Mama, imam veliku tremu, ja ću početi da plačem.’ Pitala sam ga zašto, a on je rekao: ‘Mama, ne mogu da verujem da meni dolazi predsednik.’“

Od tog dana pa do danas, Andrija svakodnevno priča o tom susretu – kako je predsednik došao kod njega kući, razgovarao sa njim i doneo mu poklone. Nema osobe kojoj to nije prepričao.

Nekoliko dana nakon posete Aleksandra Vučića, suze u domu Kneževića više nisu od straha, već od čiste, iskrene radosti. Za malog Andriju, ovaj susret ostaće zauvek upisan u sećanju. Obećanje koje mu je predsednik dao već počinje da se ostvaruje.

„Rekao je da ćemo ići na derbi – Zvezda i Partizan, na fudbal. Mnogo sam se obradovao, nisam mogao da verujem. I ovaj šah koji mi je poslao… stvarno ne mogu da verujem“, priča Andrija.

Borba porodice Knežević se nastavlja. Već za mesec i po dana Andriju očekuje novi hirurški zahvat u Švajcarskoj. Ipak, ohrabren podrškom koju je dobio, ovaj hrabri dečak nastavlja dalje, jer uz njega i njegovu porodicu stoje država i svi dobri ljudi koji su deo njegove borbe.

„Ovom prilikom želimo da se zahvalimo predsedniku države, predsedniku opštine i svim građanima koji su nam izašli u susret od samog početka. Što se tiče našeg Andrije i njegovog lečenja, nama nema veće sreće od njegovog zdravlja“, poručuje porodica.

Dok se predsednikova obećanja pretvaraju u dela, Andrija više nije samo dečak koji se bori. On je simbol nacionalne solidarnosti. Jer kada država stane iza dečijeg osmeha – pobeda je jedini mogući ishod.

A Andrija je svoju hrabrost već dokazao.

Autor: D.Bošković