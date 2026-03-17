MILOŠ VUČEVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDIO PODSMEVANjE BOLESNOM DEČAKU 'Za razliku od tih bolesnika, Andrija ima čisto srce i zlatnu dušu' Evo šta je poručio (VIDEO)

Lider naprednjaka i savetnik predsednika republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je reagovao na podsmevanja novinara Nove S bolesnom dečaku Andriji kog je posetio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

- Bednici se podsmevaju suzama bolesnog deteta. Andrija ima čisto srce i zlatnu dušu, za razliku od svih njih - bolesnika koji mu se podsmevaju, koji šire mržnju i zlo. To je njihova jedina politika. Neće nas sprečiti da nastavimo još snažnije da se borimo za zdravlje malog Andrije i za zdravlje sve naše dece! Pobediće pristojna Srbija - napisao je Vučević na Instagramu.

