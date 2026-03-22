Temperatura pada sa 20 na 6 STEPENI! Evo kada tačno stiže zahlađenje: Očekuje se OBILNA kiša, EVO gde će vejati SNEG

U Srbiji se nastavlja period promenljivo oblačnog i prohladnog vremena, koji će potrajati do utorka.

Pongde se očekuje slaba kiša ili kratkotrajni lokalni pljuskovi, uglavnom u istočnim, južnim, jugozapadnim i zapadnim krajevima, dok se na višim planinama može javiti i slab sneg. Ipak, značajnije padavine se ne očekuju.

Maksimalne temperature u ponedeljak i utorak kretaće se od 11 do 17 stepeni.

Od srede sledi promena vremena.Jačaće uticaj snažnog ciklona sa centralnog Mediterana, koji će se premeštati ka Jadranu. Ovaj sistem doneće izraženija južna strujanja i priliv znatno toplijeg vazduha, pa će maksimalne temperature dostići i 20 stepeni.

U četvrtak i dalje toplo, uz 20 stepeni, ali jače naoblačenje. Tokom dana severozapadne i jugozapadne, a do večeri i ostale delove Srbije zahvatiće kiša, a biće i pljuskova sa grmljavinom. Vetar u skretanju na severozapadni.

U petak jače zahlađenje sa kišom, na planinama sa snegom, uz jak severozapadni vetar.

Snežna granica spustiće se na 700 metara.

Očekuju se obilnije padavine, koje će se nastaviti i tokom subote.

Očekuje se da ukupno padne i više od 30 litara kiše po kvadratnom metru, a na planinama i više od 20 cm snega i to najviše na planinama na jugu, jugozapadu i zapadu Srbije, gde će lokalno pasti i više snega.

Maksimalna temperatura u petak i tokom vikenda biće od 6 do 12 stepeni, u Beogradu u petak samo 7 stepeni.

Na planinama će temperatura opasti na 0 stepeni, na višim planinama i ispod -5°C.

Tokom vikenda snežna granica lokalno će se ujutro spustiti i na manje od 500 metra, pre svega na jugu i zapadu Srbije, pa ponegde susnežice može biti i u ovim nižim delovima, pa čak i kratkotrajnog i vlažnog snega.

Jak severozapadni vetar stvaraće na planinama snežne nanose i vejavicu.

Autor: Iva Besarabić