Putevi Srbije apelovali na oprez zbog kiše i snega u petak

Javno komunalno preduzeće "Putevi Srbije" upozorilo je danas sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i da brzinu kretanja prilagode uslovima na putu, jer se, prema upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), u petak, 27. marta očekuje oblačno i osetno hladnije vreme, u nižim predelima kiša, a na planinama sneg.

Prema upozorenju RHMZ-a na području od Podrinja, preko zapadne Srbije, južnih delova Beograda, Šumadije i Pomoravlja do Borskog Južnobanatskog okruga, očekuje se od 25 do 40 milimetara kiše, lokalno je moguće i više, a u planinskim predelima od 15 do 30 santimetara snega.

U saopštenju se učesnici u saobraćaju pozivaju da koriste zimske pneumatike, da bez zimske opreme i lanaca ne kreću na put, da voze pažljivo, poštuju ograničenja brzine i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu.

Autor: D.Bošković