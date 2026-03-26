Zagrađanin u Bajinoj Bašti: Ministarstvo nastavlja ulaganja za još efikasniju policiju i vatrogasce

Državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Vladan Zagrađanin obišao je danas Policijsku stanicu Bajina Bašta, kao i Vatrogasno-spasilačko odeljenje u ovoj opštini i poručio da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti sa ulaganjima kako bi policija i vatrogasci-spasioci mogli još bolje da obavljaju svoje poslove i bili još efikasnija podrška građanima.

Zagrađanin je razgovarao sa rukovodstvom Policijske stanice Bajina Bašta kojem je preneo podršku i zalaganje potpredsednika Vlade i ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića za dalje jačanje kapaciteta u vidu popunjavanja kadrova, zanavljanje opreme i poboljšanje uslova za rad policije.

Oni su ocenili stanje bezbednosti na ovom području povoljnim, nakon čega je Zagrađanin istakao da će Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviti da brine o uslovima rada policijskih stanica u celoj Srbiji, jer su one podjednako važne kao i jedinice u većim mestima, što će doprineti još većem očuvanju sigurnosti i bezbednosti svih građana koji u ovim mestima žive.

Takođe, državni sekretar obišao je prostorije Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Bajinoj Bašti gde je razgovarao sa rukovodstvom i vatrogascima-spasiocima i istakao da će se u narednom periodu raditi na dodatnom opremanju.

Zagrađanin je pohvalio njihov požrtvovan rad, profesionalizam i brzo delovanje koje su pokazali u intervencijama u proteklom periodu, dodavši da su vatrogasci-spasioci Vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Bajinoj Bašti od početka godine spasili devet osoba u 32 vanredna događaja.

Autor: Pink.rs