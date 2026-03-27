Veje kao u januaru, i to usred grada! Šok snimak iz Srbije: Sneg ne pada samo na planinama, evo gde se beli

Ostaće zabeleženo da je krajem marta ove godine sneg vejao kao da je januar, i to ne samo na planinama, već i u gradovima.

Takav snimak stiže iz Užica gde veje kao da je pravi zimski mesec.

Mrežama kruže i slike snežne mećave na našim planinama. Novi snežni pokrivač formiran je na Zlatiboru, Zlataru, Jabuci, Tari a snega ima i na kolovozu.

- Nadležne ekipe su na terenu i rade na čišćenju. Vozačima se savetuje oprez i ne kretanje na put bez adekvatne zimske opreme - kažu za RINU u Putevuma Užice.

Autor: S.M.