SNEG I TOKOM NOĆI! Ovi gradovi u Srbiji neka se pripreme: Evo gde još uvek VEJE bez prestanka

Ove večeri kiša pada u većem delu Srbije, u brdsko-planinskim predelima sneg.

Sneg je zavejao planinske predele, a sve je bliži i najnižim predelima zapadne Srbije.

Već danas je padao u Užicu, a ove večeri snežna granica spsutila se na zapadu i jugozapadu Srbije, u Kolubarskom okrugu i u Podrinju na 300-400 metara, pa veje iznad šireg područja Valjeva, Loznice, Požege i Bajnine Bašte, a već pada u Užicu.

Tokom noći očekuje se i na širem području Novog Pazara, Bora, Vranja, Prištine.

U ostalim predelima Srbije snežna granica nalazi se iznad 600-700 metara, a do jutra bi se u centralnoj Srbiji spustila na 400-500 metara.

U brdsko-planinskim predelima već je palo 10 do 20 cm snega, a očekuje se dodatnih 10 do 30 cm.

U nižim predelima Srbije palo je ponegde i preko 30 litara kiše, a do nedelje se očekuje dodatnih 20 do 40 litara, lokalno i više.

Autor: Marija Radić