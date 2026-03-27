RHMZ SE HITNO OGLASIO: Pašće do 80 litara kiše i do 30 cm snega

Snažan ciklon zahvatio je Srbiju sa Jadrana, a tokom današnjeg dana očekuje se i njegovo premeštanje preko naše zemlje.

Ciklon je već doneo kišu, planinama i sneg, a povodom očekivanih veoma loših vremenskih uslova RHMZ je izdao nova upozorenja.

- Danas i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima koji ponegde mogu biti praćeni i grmlјavinom, u brdsko-planinskim predelima sneg. Lokalno se očekuje veća količina padavina: od 40 do 80 mm, ponegde i više, za period od 72 h, a na planinama od 10 do 30 cm novog snega. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana - navodi se u saopštenju RHMZ-a.

Upozorenje za područje Beograda na veću količinu padavina

- Danas i za vikend oblačno sa kišom i lokalnim plјuskovima, a u pojedinim delovima grada i sa većom količinom padavina, od 30 do 60 mm za period od 72 h. Slablјenje padavina očekuje se u nedelјu u drugom delu dana - navodi se na sajtu.

Usled veoma obilnih padavina, očekuje se i nagli rast manjih i srednjih vodetnih tokova. Na pojedinim lokacijama očekuje se da padne više kiše nego u proseku za mesec dana.

- Na Jadru, Kolubari sa pritokama, gornjem toku Zapadne Morave sa pritokama, Mlavi, Peku i Crnom Timoku od 28. marta vodostaji će biti u većem porastu sa mogućnošću dostizanja upozoravajućih nivoa - navodi RHMZ.

