HUMANOST NA DELU! Ministarka Macura i PKS udružili snage: Dečja umetnost u službi Sigurne kuće – evo kako privrednici pomažu ženama žrtvama nasilja! (FOTO)

Borba protiv nasilja nad ženama dobila je danas novu, humanu dimenziju kroz spajanje dečje kreativnosti i društvene odgovornosti domaće privrede. Sav prihod od prodatih radova namenjen je onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Ministarka bez portfelja zadužena za koordinaciju aktivnosti u oblasti rodne ravnopravnosti Tatjana Macura i Privredna komora Srbije organizovali su danas humanitarnu aukciju dečjih umetničkih radova, a sav prihod namenjen je Sigurnoj kući u Beogradu.

Ministarka je navela da je PKS imala ključnu ulogu u motivisanju privrednika, ističući da je ekonomska podrška presudna da bi žene napustile toksične odnose.

Ideja je bila da dečje radove na temu jednakosti, koje smo dobili na konkursu prošle godine, ponudimo privrednicima i da sav novac koji prikupimo usmerimo Sigurnoj kući u Beogradu - rekla je Macura.

Prema njenim rečima, istraživanja na terenu jasno pokazuju da su ekonomska zavisnost i nedostatak podrške privrede glavni razlozi zbog kojih se žene duže zadržavaju u krugu nasilja.

Ovo je samo jedan od vidova podrške. Privrednici mogu pomoći i kroz edukaciju ili zapošljavanje žena koje su sigurnost potražile u sigurnim kućama, kako bi im omogućili lakši izlazak iz teške situacije - istakla je Macura, koja je i sama učestvovala u aukciji kupovinom prvog rada za 13.000 dinara.

Direktorka Sektora preduzetništva PKS Branislava Simanić poručila je da je cilj akcije pokazivanje društvene odgovornosti domaćih firmi, ali i jasna podrška politici nulte tolerancije na nasilje.

Privredna komora Srbije će nastaviti da podržava i prati politiku Vlade Srbije, a to je nulta tolerancija na sve oblike nasilja, posebno nad ženama i devojčicama - izjavila je Simanić.

Na aukciji je izloženo više od 20 dečjih slika, sa početnom cenom od 5.000 dinara, dok je svaka naredna ponuda podizala vrednost za po hiljadu dinara, čime je prikupljen značajan fond za rad Sigurne kuće.

Autor: D.S.